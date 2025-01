Valerio Antonini smentisce un’offerta di Trapani a Danilo Gallinari

Quest’oggi La Prealpina, quotidiano che dedica spesso ampio spazio al basket, aveva parlato del mercato della Trapani Shark, dopo gli ultimi rumors riguardanti Danilo Gallinari e Marco Spissu. Secondo quanto riportato, entrambi avrebbero detto “no” all’offerta siciliana, con l’ex Sassari che avrebbe espresso la volontà di chiudere la stagione a Zaragoza. Ma sui social non è tardata ad arrivare la reazione di Valerio Antonini, piccato per una notizia falsa, secondo quanto scritto dal presidente granata.

“Mai fatto alcuna offerta, perché la gente scrive queste falsità?” ha commentato Antonini su X. Secondo il patron del club siciliano, se Trapani volesse prendere Gallinari, si muoverebbe “in maniera seria e diretta, non passando per giornaletti di provincia”. Un attacco anche alla fonte che questa voce l’aveva riportata.

Mai fatto alcuna offerta; perché la gente scrive queste falsità ?!? Cui prodest ?

Se mai volessimo prendere un giocatore straordinario per il Basket Italiano come il @gallinari8888 ci muoveremmo in maniera seria e diretta. Certo non passando per giornaletti di provincia pic.twitter.com/BygSuFakan

— Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) January 2, 2025