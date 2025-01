Panathinaikos-Virtus Bologna, ci sarà Toko Shengelia?

La Virtus Segafredo Bologna si prepara a sfidare il Panathinaikos AKTOR Atene in un match cruciale di EuroLeague, in programma domani, venerdì 3 gennaio, alle ore 20.15 presso l’OAKA di Atene. Toko Shengelia, uno dei pilastri della Virtus Bologna, sarà assente contro il Panathinaikos. Il georgiano non ce l’ha fatta a recuperare e quindi la formazione allenata da Dusko Ivanovic dovrà ripensare la strategia della squadra contro una formazione di alto livello come quella greca.

Toko Shengelia, noto per la sua versatilità e il suo contributo sia offensivo che difensivo, è un giocatore chiave per la Virtus. La sua esperienza in EuroLeague e la capacità di creare mismatch con gli avversari lo rendono un elemento fondamentale del sistema di gioco bolognese.

Dall’altra parte, il Panathinaikos, forte del supporto del pubblico di casa, cercherà di sfruttare questa situazione per consolidare la propria posizione in classifica. Con o senza Toko Shengelia, la Virtus Bologna dovrà dimostrare carattere e determinazione per uscire da OAKA contro il Panathinaikos AKTOR Atene con un risultato positivo, in una sfida che promette di essere combattuta fino all’ultimo minuto. Stiamo a vedere quando il lungo georgiano tornerà a disposizione.

Fonte: ufficio stampa Virtus Bologna

