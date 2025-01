Raul Neto: 2 partite, 2 infortuni. Termina la sfortunata avventura al Barcellona

Raul Neto non è decisamente un giocatore fortunato, il suo fisico è spesso oggetto di infortuni e negli ultimi anni ha potuto disputare pochissime partite. Il playmaker brasiliano nell’estate 2023 era tornato in Europa e aveva firmato col Fenerbahçe, salvo subire un grave infortunio al ginocchio con la maglia della sua Nazionale al Mondiale, appena 20 giorni dopo l’accordo. L’addio al club turco non è stato dei migliori: Neto ha raccontato che il Fener avrebbe risolto il suo contratto senza nemmeno avvisarlo, subito dopo l’infortunio. Da quel momento il giocatore ha iniziato la riabilitazione e lo scorso ottobre ha firmato con l’Esporte Clube Pinheiros Sao Paolo, in patria. Esperienza durata molto poco, perché dopo poco più di un mese è arrivata la chiamata del Barcellona.

Neto ha accettato subito, unendosi ai blaugrana e sperando di poter fare finalmente il proprio debutto in EuroLega, quello che non gli era riuscito al Fenerbahçe. Il brasiliano ha firmato col Barça il 24 novembre, il 28 novembre ha esordito con la nuova maglia nel Clasico di EuroLega contro il Real Madrid ma ha subito dopo 4′ un infortunio muscolare. Messo KO dall’infortunio, Raul Neto ha poi saltato un mese ed è rientrato in campo il 27 dicembre, sempre in EuroLega, contro la Stella Rossa. Qui però la storia si è ripetuta: solo 3′ in campo prima di un altro infortunio muscolare.

Poco fa il Barcellona ha annunciato la risoluzione del contratto di Neto, che chiude la sua esperienza in Spagna con soli 7′ giocati in 2 partite e 2 infortuni muscolari. A 32 anni non è troppo tardi per tornare in forma per l’ennesima volta, ma probabilmente l’ex NBA non potrà sperare, almeno nel breve periodo, di ricevere una chance da un’altra big europea.