Thompson, Eubanks o Petrucelli: chi sarà l’ “americano” dell’Italbasket al Mondiale?

Sfumato il sogno Paolo Banchero, l’Italbasket ora è alla ricerca di un “americano” da poter inserire a roster per il Mondiale asiatico. La scelta non è semplice perché ci sono diversi fattori che incidono in questa decisione.

Drew Eubanks

Partiamo con quello che (quasi) certamente non sarà in Asia ad agosto con l’Italia. Eubanks è un nome del sottobosco NBA che farebbe comodossimo all’Italia vista la carenza di lunghi ma purtroppo non ci sono i tempi per fargli ottenere la cittadinanza e non c’è nemmeno troppo interesse da parte sua che preferisce vivere quest’estate da free agent in serenità. Quindi diciamo che il big man dei Portland Trail Blazers si esclude da solo in questa corsa.

Darius Thompson

L’ex Brindisi è un sogno nemmeno troppo nascosto del mercato dell’Olimpia Milano. Che potrebbe desiderarlo ancora di più se giocasse il Mondiale con l’Italia, lui che è sposato con una ragazza pugliese ed è innamorato del nostro Paese. Diciamo che forse in termini di qualità assoluta è probabilmente il più forte dei tre – anche se non gioca in NBA – e viene da una stagione di EuroLega straordinaria, dove è stato tra i migliori esterni della competizione e primo per media assist di tutta la regular season. Sarebbe davvero un colpaccio se giocasse il Mondiale con l’Italia. Non come se l’avesse fatto Banchero, ma comunque alla fine ci accontentemmo.

John Petrucelli

La guardia della Germani Brescia è già stato l’ “americano” dell’Italbasket in diverse occasioni. Diciamo che si tratterebbe di un “usato sicuro” e nemmeno troppo difficile da convocare. Probabilmente sarebbe il Piano C (se consideriamo Eubanks un “piano”, non avendo manifestato lui chissà quale interesse nel giocare con l’Italia). Stiamo a vedere se, per un motivo o per un altro, sarà lui tra i 12 di Gianmarco Pozzecco alla FIBA World Cup 2023.

Gli altri

In verità non è che abbiamo moltissime alternative. Due che ci vengono in mente sono Jeff Brooks e Christian Burns, entrambi ex Olimpia Milano, ora il primo in forza alla Reyer Venezia e il secondo alla Germani Brescia. Hanno il vantaggio di essere dei lunghi – a differenza di Petrucelli e Thompson – ma hanno superato i 30 da un po’ (Burns ne fa 38 a settembre) e non sono certamente nel miglior momento di forma della loro onorata carriera.

Conclusioni

In somma, “tutte le strade portano a Roma” e la nostra “Roma” è Darius Thompson. Il giocatore del Baskonia e oggetto del desiderio di mezza Europa speriamo ceda alle lusinghe di Pozzecco e decida di vestire la maglia Azzurra ad agosto. In alternativa si andrà dritti con Petrucelli.

Leggi anche: EA7 Milano, mercato: quale futuro per Baldasso? Il sostituto potrebbe essere un prodotto della “cantera”