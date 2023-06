EA7 Milano, mercato: Kyle Hines ha finalmente fatto la sua scelta

Il mercato dell’EA7 Milano continua imperterrito e un punto di domanda, fino a ieri, vagava sopra alla testa di Kyle Hines ma da oggi non c’è più.

Il centro ex Veroli e CSKA Mosca non sapeva se continuare ancora un anno e onorare il suo contratto oppure terminarlo anzitempo e lasciare il basket giocato. Secondo quanto riferito, il “centro bonsai” dell’Olimpia continuerà con i biancorossi almeno per un altro anno, come da contratto stipulato nell’estate del 2022.

Ultimamente il minutaggio del centro ex Bamberg era diminuito e perciò era possibile immaginarsi un suo addio prima del previsto per provare a ringiovanire un po’ il reparto. L’inserimento del francese Ismaël Kamagate sembrava proprio confermare questo trend ma, a quanto pare, questo ringiovanimento inizierà nell’estate del 2024, quando Hines saluterà l’Olimpia.

Hines avrà il compito di far crescere il classe 2001 parigino e renderlo un centro da EuroLega, lui che l’Eurolega l’ha solo vista in TV fino a questo momento. Ci immaginiamo una staffetta tra il francese e l’americano con l’americano che all’inizio giocherà di più e, con il passare del tempo, Kamagate prenderà sempre di più il suo posto, fino a diventare una pedina fondamentale dell’Olimpia. Almeno, così è quello che dice la carta, chissà se sarà così anche la realtà.

Stiamo a vedere quali saranno le prossime mosse di mercato dell’EA7 Milano ora che sa che potrà contare su Kyle Hines almeno per un’altra stagione.