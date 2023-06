Belinelli, Datome e Cinciarini: 3 “vecchietti” di cui non ci stancheremo mai ma dal futuro incerto

Se dobbiamo pensare a degli italiani che hanno fatto bene quest’anno in Serie A, pensiamo a Marco Belinelli, Gigi Datome e Andrea Cinciarini.

Non sono più dei ragazzini ma anche quest’anno hanno dato un contributo importantissimo alle rispettive squadre, vincendo diversi primi personali e scalando le classifiche individuali. C’è però una “caratteristica” che li accomuna: non sanno dove giocheranno la prossima stagione.

Andrea Cinciarini

Partiamo da quello che non ha partecipato ai playoff. Il “Zinza” ha disputato un’altra ottima stagione con la maglia della UNAHOTELS Reggio Emilia, chiudendo con la miglior media assist del campionato: 9,9, 2,4 in più dell’MVP del campionato Colbey Ross. Per uno 0,1 non è riusciamo a terminare l’annata in doppia doppia di assist, una rarità per il basket italiano ed europeo dove si segna molto meno rispetto che in NBA e, di conseguenza, anche gli assist sono numericamente meno. Di certo sappiamo solo che non giocherà a Reggio l’anno prossimo per scelta del nuovo GM Claudio Coldebella, anche se è l’unico dei 3 con contratto. Si parla in maniera insistente di Germani Brescia per lui ma al momento non c’è ancora nulla di ufficiale.

Gigi Datome

L’MVP delle LBA Finals è stato determinante nella vittoria dello Scudetto dell’Olimpia, tanto da vincere il premio di MVP (anche se forse se lo meritava qualcun altro come scrivevamo QUI). C’è da dire che durante la regular season ha avuto diversi problemi fisici che ne hanno limitato le prestazioni, viaggiando a poco meno di 5 punti a gara, mentre ai playoff ha raddoppiato le sue statistiche, decidendo gara-7, sia in attacco sia in difesa. Datome al momento è free agent, anche se ci immaginiamo che vivrà il suo “Last Dance” con l’Olimpia la prossima stagione.

Marco Belinelli

Il Beli ha dominato la regular season della LBA, tanto da vincere il premio di miglior italiano e di miglior sesto uomo dell’anno, oltre a conquistare il primo quintetto. Anche lui come Datome da domani non avrà più un contratto però non è un segreto che sta dialogando da mesi con la Virtus Bologna per trovare una quadra sul rinnovo e in qualche modo la si troverà. Ma nel mercato mai dire mai perché, quello che oggi sembra scontato, domani potrebbe essere totalmente diverso.

Insomma, Belinelli, Datome e Cinciarini sono senza squadra ma difficilmente non li vedremo in Serie A il prossimo anno e probabilmente in squadre molto vicine tra loro, a distanza di poche centinaia di chilometri l’uno dall’altro.