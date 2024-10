Simone Fontecchio, grande prestazione all’ultima partita di preseason

Simone Fontecchio ha chiuso la preseason in crescendo, questa notte, all’ultima partita prima dell’inizio della stagione regolare NBA, ha realizzato 18 punti in 19′ uscendo dalla panchina, tirando 6/11 dal campo e 5/10 da tre punti. I Detroit Pistons hanno battuto i Cleveland Cavaliers 108-92.

Per Fontecchio è importante fare bene in queste prime partite, perché da quanto è emerso in preseason sembra partire dietro a Tobias Harris e Tim Hardaway Jr, entrambi in quintetto nelle ultime uscite. L’azzurro ha rinnovato in estate con Detroit firmando un biennale da 16 milioni di dollari complessivi, ma subito dopo la franchigia ha firmato i due veterani che giocano praticamente nella sua posizione. In più Detroit ha cambiato allenatore, passando da Monty Williams, che aveva un ottimo rapporto con Fontecchio, a JB Bickerstaff, col quale va costruita una nuova fiducia.

Ieri notte i Pistons hanno dato spazio soprattutto alle riserve, con i titolari che hanno giocato solo 8′ a testa. Fontecchio è stato il top scorer, nonché uno dei due giocatori di Detroit in doppia cifra (l’altro è stato Daniss Jenkins con 13 punti). Per quanto riguarda i minuti concessi all’azzurro, Simone è rimasto in campo come detto 19′: il quarto minutaggio più alto dietro il rookie Ron Holland II, Lamar Stevens e Jenkins.

In questa preseason, Simone Fontecchio ha disputato tutte e 5 le partite. Un dato importante visto che il giocatore era al rientro dopo l’infortunio che gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime settimane della passata stagione e al Preolimpico con l’Italbasket. Fontecchio ha segnato rispettivamente 9 punti contro Milwaukee, 8 e 4 punti nei due confronti contro Phoenix e 3 punti contro Golden State, prima di stanotte. Il suo minutaggio era partito dai 25′ delle prime due uscite per poi ridursi fino ai 10′ contro gli Warriors, prima dei 19′ contro Cleveland.