TJ Parker fa causa all’ASVEL di suo fratello Tony

Lo scorso ottobre l’ASVEL, a causa di un deludente rendimento sia in campionato che in EuroLega, aveva preso la sofferta decisione di sostituire coach TJ Parker con Gianmarco Pozzecco. Sofferta perché TJ è il fratello maggiore di Tony Parker, leggenda NBA nonché proprietario del club francese. Oggi nemmeno Pozzecco è più l’allenatore dell’ASVEL, ma è notizia di queste ore che TJ Parker avrebbe deciso di fare causa al club per ricevere tutti i soldi che gli spettano.

L’ex coach dei francesi aveva infatti ancora due anni di contratto al momento dell’esonero ed era l’allenatore più pagato della Pro A. Secondo Basket Europe, TJ Parker vorrebbe i 500.000 euro che avrebbe percepito dei restanti due anni di contratto, qualora fosse rimasto sulla panchina dell’ASVEL.

In EuroLega nonostante i due cambi di allenatore per l’ASVEL non è cambiato molto: i francesi sono penultimi con un record di 7-25. In campionato hanno invece risalito alcune posizioni in classifica: sono secondi a pari-merito con Paris Basketball, dietro all’AS Monaco che ha finora perso solo 2 partite.