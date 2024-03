“2 triple e sarà ‘Arrivederci e grazie’ “, la profezia di Trinchieri in Zalgiris-EA7 Milano

Andrea Trinchieri, head coach dello Zalgiris Kaunas, ha commentato nel dopo gara la magnifica prestazione – soprattutto nel secondo tempo – dei suoi ragazzi, che sono riusciti a sconfiggere largamente una delle miglior compagini di questo momento in EuroLega, ovvero l’Olimpia EA7 Milano, e sono tornati in corsa per un posto al Play-In Torunament:

“Che serata, che atmosfera, che partita! Nemmeno il miglior regista del mondo sarebbe stato in grado di scrivere una storia del genere. Abbiamo giocato contro la squadra più in forma del momento in EuroLega, che ha appena vinto con il Monaco e il Fener, mettendo a segno due colpi importanti. E nel primo tempo abbiamo tirato 4/16 dalla lunga distanza. 10 tiri almeno erano aperti, ma non ce l’abbiamo fatta e abbiamo iniziato a fare molta fatica. Ho detto alla mia squadra: se mettiamo due triple, sarà ‘Arrivederci e grazie’. E via. Apriremo le nostre ali. È stato così”, ha commentato così coach Andrea Trinchieri la vittoria del suo Zalgiris Kaunas contro l’Olimpia EA7 Milano.

Le ultime 2 giornate saranno a dir poco decisive per lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri e l’EA7 Milano di Ettore Messina in vista di un possibile 10° posto, che vorrebbe dire Play-In.

