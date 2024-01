In casa Varese si continua a respirare aria di rivoluzione. Dopo il taglio del centro Cauley Stein (su cui vi erano molte aspettative a inizio stagione) e Vinnie Shahid (accasatosi in A2 alla Juvi Cremona e appena reduce da una prestazione da 33 punti), il prossimo che potrebbe lasciare Varese sembra essere Tomas Woldetensae alla Fortitudo Bologna.

La Fortitudo Bologna è in forte pressione sul giocatore, intenta a regalare ad Attilio Caja un colpo di spessore per tentare la risalita in A. Non è il primo caso di ottimi giocatori che a metà stagione decidono di scendere in A2 per conquistare promozioni con club blasonati.

Il minutaggio del nazionale italiano si è notevolmente ridotto nelle ultime uscite stagionali: appena 6 minuti di impiego con Pesaro, 4 nell’abbondante vittoria casalinga contro Reggio e 40 minuti di panchina a Treviso. Nell’ultima in Europe Cup Tomas è stato impiegato 16 minuti, ma in un contesto di turnover di un match praticamente senza storia chiuso +20.

Woldetensae si è formato oltreoceano frequentando la Virginia University e ha vestito la canotta di Chieti in A2 come prima esperienza nel basket professionistico. La Openjobmetis Varese ne ha apprezzato le qualità tecniche, in particolare l’ottima mano mancina dall’arco, e ha puntato forte sul classe ‘98 che si è fatto trovare pronto ritagliandosi un ruolo da protagonista nell’anno passato (coronato dalla convocazione in nazionale italiana).

La notizia del passaggio di Tomas Woldetensae dalla Pallacaenstro Varese alla Fortitudo Bologna non è ancora confermata, ma se dovesse concretizzarsi la LBA perderebbe un ottimo giocatore per il resto della stagione.

Leggi anche: Cambio di rotta a Pesaro! Buscaglia esonerato, Meo Sacchetti torna in serie A!