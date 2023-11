Bilan e Della Valle guidano Brescia, Hanlan il “migliore” per la OJM Varese

Brescia rimane in vetta alla classifica, alla pari con la Virtus Bologna (7-2 il record), dopo la vittoria straripante contro una Openjobmetis Varese senza armi. Per coach Magro è fenomenale Miro Bilan che gioca da centro e anche da point guard aggiunta, finendo con 21 punti e 12 rimbalzi nonostante per Brescia sia complicato trovare un migliore in campo tra tutte le ottime prestazioni. Per Varese è lo stesso discorso, ma dalla prospettiva opposta: Hanlan segna 21 punti. Ecco le pagelle.

Germani Brescia

Semaj Christon 7.5: motore del super parziale iniziale di Brescia che poi alla fine indirizza subito il match.

Amedeo Della Valle 7.5: gli basta pochissimo per prendere ritmo, farsi trovare pronto in ogni zona del campo e sfruttare una difesa varesina non certo impeccabile. Termina con 16 punti, 4/6 da due e 2/5 da tre con 5 assist.

John Petrucelli 6.5: è forse quello che fa più fatica ad entrare in ritmo, ma partita più che buona anche da parte sua.

Kenny Gabriel 6.5: due lampi nel primo quarto con due schiacciate di pura potenza galvanizzano Brescia, poi notevole la sua intensità in campo.

Miro Bilan 8: 213 centimetri che si muovono per il campo smistando no look, guidando in transizione e poi, all’occorrenza, dominare anche sotto canestro. Finisce con una doppia doppia strepitosa da 21 punti e 12 rimbalzi

Nikola Akele 7: 11 punti con 3/5 dal campo, atletismo e fisicità sfoderati contro la difesa avversaria.

C.J. Massinburg 7: entrare dalla panchina sul +20 e tenere alta la concentrazione non è scontato. Entra e fa il suo, infierisce con 16 punti.

David Cournooh 7: la partita dell’italiano dà un’idea della profondità del roster della Germani. 13 punti e 7 rimbalzi uscendo dalla panchina.

Jason Burnell 6.5: in area è difficile ostacolare anche lui, anche se la sua prestazione serve meno rispetto ad altre partite.

Michael Cobbins 6.5: non a caso ottima la partita dell’americano che giova del suo strapotere fisico per prendersi la residenza nel pitturato. 10 punti in 14 minuti con 4/4 dal campo.

Coach Magro 7.5: profondità e qualità impressionante escono tutte sin da subito. La Germani si prende il vantaggio subito prima della metà del primo periodo, domina e anche sul +40 non rallenta il ritmo. Uno schiacciasassi a tutti gli effetti.

Pallacanestro Openjobmetis Varese

Davide Moretti 5: sul canestro per l’82-42 di Miro Bilan, l’ex Pesaro si mette le mani in faccia. L’immagine della serata della OJM

Olivier Hanlan 5: nel disastro generale, è il capitano che si prende la responsabilità di provare a mettere quanta più energia possibile fino alla fine. È il miglior marcatore della OJM con 21 punti.

Tomas Woldetensae 4.5: tanta difficoltà, troppa. Non entra il tiro da tre e in difesa è impossibile contenere le ali di Brescia.

Gabe Brown 4.5: con l’assenza di McDermott il suo ruolo è ancora più complicato, essendo stato mosso in uno slot – quello di ala grande – che non è il suo. Soffre anche lui la fisicità e la profondità di Gabriel e Akele.

Willie Cauley-Stein 5: paragonato al suo avversario, Bilan, si nota il divario tecnico e di apporto sulla squadra. È comunque tra i meno peggio della squadra ospite

Vinnie Shahid 4.5: poca roba dalla panchina, 0/5 da tre punti al di là dei 4 assist.

Nicolò Virginio 4.5: 13 minuti in campo, 4 tiri sbagliati e un’enorme difficoltà nell’opporsi fisicamente gli avversari. Non è il suo ruolo…

Scott Ulaneo 5: dopo le ottime prestazioni in FIBA Europe Cup, il numero #6 di Varese trova avversari di tutt’altro livello. I numeri raccontano di un altro, seppur piccolo, step di crescita.

Coach Bialaszewski 4.5: Varese resta solo 5 minuti in partita, poi è confusione totale a cui non trova soluzione. Per la partita di domenica prossima, in casa, contro la Vanoli Cremona bisogna rivedere qualcosa soprattutto alla luce dell’infortuni di Sean McDermott.