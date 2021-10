Tortona rulla la Virtus Bologna, al secondo KO consecutivo in campionato

Bertram Tortona – Virtus Bologna 93-76

(20-22, 31-14, 22-29, 20-11)

È la Virtus Bologna a essere avanti dopo i primi minuti di gioco, con Milos Teodosic a segno e capace anche di servire un paio di assist per il 6-9. Gli ospiti si affidano al serbo e a Kyle Weems nei primi 10′, conclusi avanti 20-22. Tortona, capace di rimanere incollata alla gara nella prima frazione, prende completamente il sopravvento nel secondo periodo. Un gioco da tre punti di Macura vale il primo vantaggio casalingo, Alibegovic e Teodosic riportano avanti la Virtus che però crolla negli ultimi minuti del primo tempo. Un parziale di 16-3 spiana la strada a Tortona, che con Mascolo, Macura e Tavernelli chiude il primo tempo sul 51-36.

Nel terzo quarto la Virtus Bologna prova a reagire col solito Teodosic e due triple di Weems, ma Tortona non barcolla e mantiene ampio il divario. Macura firma il +11, segue un break di 0-5 ospite che rimette tutto in discussione. A quel punto sono ancora Tavernelli, con un gioco da quattro punti, e ancora Macura a riportare la calma tra le fila di coach Ramondino. Di nuovo Tavernelli da tre punti chiude il terzo periodo sul 73-65. Mascolo e Cannon segnano il +13 in avvio di quarto quarto, fotografia di una frazione controllata agilmente da Tortona. La Virtus segna solo 11 punti negli ultimi 10′, scivolando nuovamente in doppia cifra di svantaggio. Tortona raggiunge il +21 e alla fine vince 93-76 infliggendo alla Virtus il secondo KO di fila in campionato.

Tortona: Mortellaro NE, Wright 14, Rota NE, Cannon 6, Tavernelli 10, Filloy 8, Mascolo 12, Severini NE, Daum 18, Cain 10, Macura 15.

Virtus Bologna: Tessitori, Mannion 15, Pajola NE, Alibegovic 4, Hervey 5, Ruzzier, Jaiteh 8, Alexander, Ceron NE, Weems 28, Teodosic 12, Cordinier 4.

Foto: Derthona Basket