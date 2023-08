Diretta Rai, Sandro De Pol protesta con gli arbitri durante la diretta!

La Rai sta trasmettendo in chiaro le partite dell’Italbasket alla FIBA World Cup 2023, oggi è il turno di quella contro la Repubblica Dominicana. Un avversario reso ancora più ostico da un arbitraggio non ottimale, che ha causato l’ira di Gianmarco Pozzecco espulso per 2 falli tecnici nel secondo quarto. Proprio prima dell’espulsione del Poz, chi stava seguendo la partita sulla Rai avrà notato un siparietto insolito. Sandro De Pol, seconda voce in telecronaca, ha prima espresso parecchie perplessità sul fallo fischiato a favore di Karl-Anthony Towns e successivamente ha protestato in diretta con uno degli arbitri.

I telecronisti Rai si trovano infatti in loco, a Manila, per seguire le partite. “Devo dirlo all’arbitro che ce l’ho qua davanti” ha detto De Pol in diretta, prima di togliersi le cuffie. Nonostante questo, si è sentito abbastanza distintamente l’urlo dell’ex giocatore di Varese ed ex compagno di Pozzecco: “Ehi! Go check the hands!”.

Commentatore di Rai che domina l'intero palazzetto. Praticamente a casa sua. https://t.co/ikmvt7GHm8 pic.twitter.com/jBfyrKWb79 — Giuseppe Bruschi (@PbuBruce) August 27, 2023

Foto: FIBA