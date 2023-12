Virtus-Venezia, ROVENTE finale di 4° quarto! Bologna fa fallo in tutti i modi ma gli arbitri non fischiano niente

La Virtus Segafredo Bologna ieri sera ha perso all’overtime alla Virtus Segafredo Arena contro l’Umana Reyer Venezia e gli ultimi secondi del tempo regolarmente sono stati particolarmente concitati.

Bryant Dunston sbaglia un comodissimo lay-up dell’80 pari a 38 secondi dalla fine, Amedeo Tessitori prende il rimbalzi e passa la palla a Rayjon Tucker che vola in contropiede. In casa Virtus più o meno tutti cercano di fare falle intenzionale ma nessuno dei 3 arbitri fischia gli evidenti contatti irregolari: il primo che prova a fare fallo è proprio Dunston, poi Toko Shengelia a metà campo e infine Isaia Cordinier sotto il proprio canestro, con il francese che probabilmente non fa un fallo normale ma da antisportivo. Nonostante questo, zero fischi e palla alle VuNere, dopo il tiro sbagliato dall’MVP del match di Venezia:

Diciamo che al posto di Venezia, avessi perso sta partita, non sarei stato proprio sereno. pic.twitter.com/cqPYKF5OjZ — Nicolò Fiumi (@nickfiumi) December 16, 2023

Per fortuna della Virtus i veneti non hanno fatto canestro e gli emiliani hanno avuto la palla del pareggio. E per fortuna in generale alla fine ha vinto Venezia perché altrimenti questi secondi avrebbero scaturito non poche polemiche in casa Reyer.

Venezia è riuscita a imporsi sulla Virtus Bologna all’overtime con il risultato di 84 a 85 e ha “cancellato” questa incredibile catena di errori arbitrali.

