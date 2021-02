Trae Young completa la fenomenale partita da 40 punti con un folle quarto quarto contro Boston

Gli Atlanta Hawks hanno sconfitto i Boston Celtics, che sono a 3 L di fila, a seguito di una brillante prestazione da 40 punti di Trae Young. Secondo StatMuse, Young si è unito a qualche fenomenale giocatore segnando 40 punti durante il match:

Trae Young tonight:

40 PTS

8 AST

4 3PT

14-20 FG

He becomes the 5th player in NBA history with 15+ 40-point games before turning 23 — joining LeBron, Durant, Shaq and Rick Barry. pic.twitter.com/mVLQveyWif

— StatMuse (@statmuse) February 18, 2021