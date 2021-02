Domantas Sabonis riscrive la storia degli Indiana Pacers con una prestazione meravigliosa

Domantas Sabonis ha avuto una brillante uscita durante la vittoria di questa notte contro i Minnesota Timberwolves. Ha giocato così bene che ha inciso il suo nome sui libri di storia della squadra dell’Indiana.

Secondo ESPN Stats & Info, Sabonis è il primo Pacers di sempre con almeno 30 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Ha concluso la gara con 36 punti, 17 rimbalzi e 10 assist.

Domantas Sabonis had 36 pts, 17 rebs & 10 ast tonight in a win vs the Timberwolves.

He is the first Pacers player with at least 30 points, 15 rebounds and 10 assists in a game since the franchise joined the NBA in 1976-77 pic.twitter.com/2uiEAYW24r

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 18, 2021