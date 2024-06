La SportInvest, società che racchiude in se i marchi Trapani Calcio 1905 e Trapani Shark, comunica che per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2028, vestirà Adidas.

Il brand sarà fornitore ufficiale per l’abbigliamento tecnico e sportivo a partire dalla stagione 2024/2025.

In qualità di Official Technical Partner il brand Adidas vestirà tutte le squadre della SportInvest: le due Prime Squadre (Trapani calcio e Trapani Shark), i settori giovanili, la Women e tutte le società affiliate.

“Ringrazio il Ceo di “Linea Oro Sport s.r.l.” Massimo Beltempo, in qualità di Top Account Adidas Team per aver lavorato al nostro fianco” – ha dichiarato il Presidente Valerio Antonini – “Adidas è il top che un club come il nostro, molto ambizioso, possa avere. La stagione che si sta chiudendo sta solo confermando quanto da me sempre affermato sin dal mio arrivo a Trapani.

Abbiamo vinto tanto, battendo record su record. Le prossime stagioni, dove saremo impegnati nel professionismo sia nel basket che nel calcio sono solo un ulteriore passo verso gli obiettivi che mi sono prefissato. Avere al fianco un brand come Adidas è solo la conferma di quanto in questi mesi abbiamo fatto e quanto anche all’esterno è stato recepito del nostro progetto.”