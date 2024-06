EA7 Milano, Ettore Messina ha parlato del futuro di Melli, Shields, Napier e Hall

Alla festa Scudetto di oggi, in casa Olimpia EA7 Milano non si è parlato solo del trofeo appena vinto. L’incontro di giocatori e staff con i giornalisti ha dato l’occasione a Ettore Messina di parlare del futuro di alcuni giocatori-chiave. Le parole del coach e presidente di Milano sono state raccolte su X da Alessandro Maggi.

Il primo discorso affrontato è stato quello riguardante Nicolò Melli, in scadenza di contratto tra poche settimane. Lo stesso lungo azzurro ieri sera, subito dopo la vittoria del campionato, non aveva fatto chiarezza sul proprio futuro. “Ci sono situazioni aperte con giocatori importanti, sappiamo bene che la volontà mia e del club è di tenerli tutti con noi. Continueremo a parlare, come abbiamo fatto negli ultimi mesi” ha detto Messina.

Shavon Shields è un altro giocatore che potrebbe partire nonostante il suo contratto con l’EA7 Milano scada solo nel 2026: “Lato nostro non è una situazione incerta. Se un giorno gli venisse il desiderio di giocare in una squadra NBA, verrebbe a dircelo. Se dobbiamo metterci anche a mettere in dubbio i giocatori che abbiamo sotto contratto, la situazione diventa complessa. Se dovesse succedere qualcosa, ci penseremo”.

Messina ha parlato anche di Devon Hall, sul quale negli ultimi giorni si dice sia piombato il Fenerbahçe: “Speriamo rimanga con noi, vogliamo trattenerlo a tutti i costi”.

E infine su Shabazz Napier, che l’estate scorsa aveva vissuto una situazione simile per poi firmare con la Stella Rossa e tornare a gennaio, dopo qualche mese deludente: “Parleremo anche con lui, ma bisogna vedere quali sono le sue richieste”.