Trapani, poker di vittorie sul pitturato di Cento

Corbett più Renzi e la 2 B Control vola. Grazie soprattutto all’apporto della loro premiata ditta, i granata espugnano il pitturato della Tramec Cento per 76-69 e confermano il loro momento dorato con la quarta vittoria consecutiva. I playoff, per il roster di coach Daniele Parente, sono sempre più una realtà. La squadra di coach Matteo Mecacci, invece, non conferma la vittoria di Piacenza.

PRIMO QUARTO – Corbett rompe subito il ghiaccio dimostrando che la sua giornata è colorata di elevata ispirazione, Petrovic prova la replica m ancora Corbett e Miller, quest’ultimo con una tripla, fanno compiere ai granata le prime prove di fuga sul punteggio a favore di 10-2. Mecacci chiama il timeout ma la musica non cambia. Corbett mette altro fieno nella cascina di Trapani , Peric risponde con due punti. Renzi e Corbett con una bomba da tre, con il solo intermezzo del centese Jurkatamm, fanno prendere ai siciliani mare aperto sul punteggio di 18-6. Peric sfodera una tripla e, coadiuvato da Petrovic, prova a fare rientrare i ferraresi in partita. Cotton ribadisce il concetto ma Milojevic tiene Trapani avanti con il punteggio di 41-23 alla fine del primo quarto.

SECONDO QUARTO – Leonzio da tre, Cotton e Ranuzzi fanno capire che Cento ha ancora le sue carte da giocare, Parente chiama così il timeout per riordinare le idee con i suoi visto che Cento si è portata a sole due incollature: 21-23. Corbett e Miller rispondono a una schiacciata imperiosa di Berti, Corbett fissa il punteggio sul 36-28 trapanese obbligando Mecacci a chiamare un altro timeout. Cento cerca il riavvicinamento con il duo Cotton- Moreno ma tre liberi di Renzi portano Trapani all’intervallo lungo in quota per 41-34.

TERZO QUARTO – Spizzichini colpisce, Petrovic risponde. Due tiri liberi di Palermo e Miller fanno largheggiare ancora Trapani, Jurkatamm mette a segno un tiro libero su due, Gasparin va due volte a bersaglio e Parente vuole riordinare le idee con i suoi. Corbett colpisce ancora ma Gasparin tiene Cento a meno cinque con una tripla. Moreno rimette Cento in decisa scia ma un canestro di Renzi consente di neutralizzarne il riavvicinamento tenendo Trapani in vantaggio per 55-52 al penultimo quarto.

ULTIMO QUARTO – Corbett, Pianegonda e Renzi affondano la lama in serie, Trapani si porta così a tredici lunghezze di vantaggio (65-52). Peric con una tripla e Gasparin riportano Cento a meno otto. Renzi chiude però il discorso e Trapani si impone per 76-69.

MIGLIORI IN CAMPO

HRVOJE PERIC (TRAMEC CENTO): esperienza e mestiere da vendere, alla fine però Cento non raccoglie buona vendemmia.

LA MARSHALL CORBETT (2B CONTROL TRAPANI): una sorta di re Mida applicato all’universo della palla a spicchi, il suo motto è ogni tentativo di canestro è oro. E non solo lo teorizza, ma lo applica anche senza alcuna soluzione di continuità.

TABELLINO

TRAMEC CENTO: Peric 16, Gasparin 12, Cotton 9, Moreno 8, Jurkatamm 6, Petrovic 6, Ranuzzi 5, Leonzio 5, Berti 2, Fallucca, Rayner, Roncarati. Coach: Matteo Mecacci.

Tiri liberi: 5 su 8, rimbalzi 34 (Peric 8), assist 18 (Moreno 8).

2B CONTROL TRAPANI: Corbett 32, Renzi 22, Miller 11, Palermo 5, Spizzichini 2, Pianegonda 2, MIlojevic 2, Basciano, Mollura, Erkmaa. Coach. Daniele Parente.

Tiri liberi: 16 su 22, rimbalzi 38 (Miller 12), assist 13 (Palermo, Spizzichini 4).

ARBITRI

Stefano Wassermann di Trieste, Andrea Longobucco di Ciampino e Massimiliano Spessot di Romans d’Isonzo (GO)