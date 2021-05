La NBA sanziona David Griffin per le accuse sull’infortunio di Williamson

Non sono ovviamente passati inosservati i commenti di David Griffin riguardanti il recente infortunio di Zion Williamson. Il vicepresidente dei New Orleans Pelicans aveva accusato arbitri ed NBA di non aver tutelato il giocatore, anzi di averlo esposto a rischi seri permettendo contatti netti sotto canestro.

La NBA ha punito queste esternazioni con una multa di 50.000 al dirigente di New Orleans. È infatti il regolamento della Lega a vietare dichiarazioni sugli arbitri e le parole di Griffin sono senza dubbio andate molto oltre il consentito.

The league has assessed a $50,000 fine to the Pelicans’ David Griffin for his “comments detrimental to the NBA” regarding how Zion Williamson is officiated: pic.twitter.com/2g4Yu8qPsD

— Marc Stein (@TheSteinLine) May 9, 2021