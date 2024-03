Trapani Shark, Amar Alibegovic sarà il (primo) colpo di mercato?

Preparatevi perché sarà un’ultima settimana e spiccioli di basket mercato in Serie A2 davvero scoppiettante. I Trapani Shark sembrano essere abbastanza vicini alla firma di Amar Alibegovic, secondo quanto riportato da Giuseppe Sciascia su Superbasket.

Il giocatore bosniaco ma di formazione italiana e a tutti gli effetti tesserabile come italiano, dopo gli anni alla Virtus Bologna, si è trasferito prima all’Olimpia Cedevita Lubiana e poi quest’anno al Çağdaş Bodrum Spor Kulübü in Turchia.

Il classe 1995, fratello più piccolo di Mirza, in forza all’APU Udine, e figlio di Teoman, potrebbe decidere di tornare in Italia perché i siciliani gli hanno offerto un biennale a partire da quest’estate a cifre di un certo spessore più lo scorcio di questa stagione che a Trapani sperano possa terminare con la promozione in Serie A.

Naturalmente bisogna convincere la formazione turca a lasciar andare il ragazzo ex Virtus Bologna e Virtus Roma e infine bisogna trovare anche la quadra economica con Amar Alibegovic, anche se quella sembra quasi fatta per i Trapani Shark.

Vediamo come si evolverà la situazione in questi giorni e occhio alla pista Stefano Gentile per gli Shark perché potrebbe accendersi a cavallo di Pasqua e Pasquetta…

