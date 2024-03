Trapani Shark, Antonini dopo la vittoria con Udine: “ORGOGLIOSO! Possiamo BATTERE CHIUNQUE se…”

A seguito della vittoria contro Udine, il Presidente Antonini dei Trapani Shark ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Sono orgoglioso di quanto si è visto stasera e della bontà delle scelte fatte. Faccio i complimenti a Diana per la bellissima prova di carattere e temperamento che si è vista stasera, attenzione maniacale ai dettagli come piace a me. Posso dire senza dubbio che Abbiamo un grande allenatore , una grande squadra ed un grande pubblico. Non era facile contro una diretta concorrente per la Serie A, una squadra che mi ha impressionato per fisicità e qualità individuali. La migliore squadra , per quanto mi riguarda, che finora abbiamo incontrato. Sarà stimolante poterli affrontare nei playoff! Testa alla prossima adesso. Da parte mia cercherò di regalare altre alternative di gioco prima del 4 Aprile, senza però stress, visto che la squadra, anche senza il nostro Matteo, ha dimostrato che può battere tranquillamente chiunque se preparata nella giusta maniera ad affrontare determinate sfide! Forza Granata !!»

Queste le parole del Presidente dei Trapani Shark, Valerio Antonini, dopo il match contro Udine che ha visto l’esordio di coach Andrea Diana in panchina.

Fonte: ufficio stampa Trapani Shark

Immagine in evidenza: Joe Pappalardo Fotografo

