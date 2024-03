Quando rivedremo su un parquet NBA Simone Fontecchio?

Simone Fontecchio sta vivendo una grandissima stagione in NBA, prima agli Utah Jazz e ora, dopo un periodo di ambientamento, anche ai Detroit Pistons.

Purtroppo negli ultimi giorni ha saltato un po’ di gare a causa di una contusione a un alluce. Si pensava che sarebbe potuto scendere in campo questa notte nel match tra Detroit Pistons e New Orleans Pelicans, vinto poi dai Pels, ma non è riuscito a recuperare al meglio e perciò hanno preferito tenerlo fuori, non essendo la franchigia di Motor City in corsa per nulla.

Nella notte tra oggi e domani saranno di scena a New York contro i Knicks e potrebbe essere una data buona per rivederlo sul parquet. In alternativa un giorno più che probabile è quella di mercoledì notte, dove i Pistons saranno sempre in trasferta, questa volta in Minnesota con i Timberwolves. Quasi sicuramente rivedremo Simone Fontecchio in quella gara, più difficilmente sarà disponibile per questa notte.

Nel 2023-2024 il ragazzo italiano ha messo a referto 10.5 punti in 66 gare tra Utah Jazz e Detroit Pistons, con anche 3.7 rimbalzi e 1.5 assist. Ha saltato le ultime 4 sfide a causa dell’infortunio.

Leggi anche: Esclusiva BU, Jayson Granger: “DELUSISSIMO dalla stagione con Venezia! E sull’esonero di De Raffaele…”