Gianni Petrucci: “DiVincenzo sarebbe una bella notizia. E su Banchero…”

Gianni Petrucci è stato intervistato dal Corriere dello Sport a meno di una settimana dalla sconfitta dell’Italbasket nel Preolimpico di San Juan. Gli Azzurri hanno perso 2 partite su 3, contro Porto Rico e Lituania, e hanno salutato il torneo e la qualificazione alle Olimpiadi già in semifinale. Secondo l’attuale presidente FIP, che affronterà le ennesime elezioni a dicembre, c’è dispiacere ma non disperazione per questo risultato negativo.

“Con noi sono rimaste a casa altre grandi squadre: la Slovenia di Doncic, la Croazia, la Lituania, l’Argentina e la Turchia. Siamo dispiaciuti, ma il basket di oggi è particolarmente difficile. Ai giocatori non posso rimproverare nulla, Datome si è calato nel ruolo in maniera meravigliosa” ha detto Petrucci.

Poi il numero uno della FIP è entrato nel merito del roster per quello su cui lui può influire, ovvero i naturalizzati. Dopo la delusione Paolo Banchero qualche anno fa, negli ultimi mesi si è parlato di Darius Thompson (che ha ricevuto il passaporto senza essere convocato), Donte DiVincenzo e Drew Eubanks.

“Banchero per me resta un mistero, è stato lui a chiederci di giocare per l’Italia. Il nostro errore quale sarebbe stato? Credere a ciò che ci aveva scritto? Noi non andiamo alle Olimpiadi e lui non è convocato da Team USA. Abbiamo DiVincenzo che vuole venire da noi e questa sarebbe una bella notizia” ha detto Petrucci, che evidentemente non ha ancora superato del tutto il caso Banchero.

