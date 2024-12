Trapani Shark, il colpaccio di Antonini sarà Gallinari? Lui ci scherza su X…

Valerio Antonini, Presidente della Trapani Shark, ha recentemente dichiarato che prossimamente sferrerà un altro colpo di mercato che permetterebbe alla sua squadra di avvicinarci ancora di più a Milano e La Prealpina quest’oggi ha scritto che l’ipotetico nome potrebbe essere quello di Danilo Gallinari, ancora free agent e in attesa di una chiamata da una squadra NBA.

A commentare la notizia è stato Antonini stesso sul suo nuovo account X:

Naturalmente non ha né confermato né smentito la notizia però il collegamento con Gallinari spigherebbe la frase di Antonini che la Trapani Shark metterebbero a segno un colpaccio “alla fine della finestra di mercato”. Chissà, magari per la prossima finestra di mercato intendeva proprio la fine della free agency, come scritto da Giuseppe Sciascia su La Prealpina.

In questo momento sembra molto complesso, se non impossibile, immaginarsi il Gallo in una franchigia NBA o in una formazione di EuroLega. L’opzione Trapani potrebbe essere interessante perché gli permetterebbe di tornare nella sua Italia e di competere per lo Scudetto, trofeo che non ha mai vinto nella sua breve avventura in Serie A con l’Olimpia Milano. Il fato, tra l’altro, in caso di questo trasferimento in Sicilia, potrebbe mettere proprio contro il Gallo e i meneghini in finale Scudetto.

Leggi anche: Esclusiva BU, Aleksa Avramovic: “Varese è la mia seconda casa! NBA? Ci sono stati contatti ma poi…”