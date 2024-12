Valerio Antonini fa sognare Trapani: “Ho in mente un acquisto che SCONVOLGERÀ il mercato”

Valerio Antonini fa sognare i tifosi della sua Trapani Shark. I granata sono secondi in classifica in Serie A e hanno appena battuto Trento, che fino allo scorso weekend era imbattuta in campionato. Trapani ha già rinforzato la squadra nelle ultime settimane, inserendo Paul Eboua e Gabe Brown, ma secondo Antonini i siciliani non si fermeranno qui, anzi. Il presidente del club ha promesso un colpo destinato addirittura a “sconvolgere il mercato”.

“Se ho in mente qualche colpo? Certamente sì. Sarà un acquisto che dovrà sconvolgere il mercato, lo piazzeremo alla fine della finestra di mercato. Abbiamo già pensato a un super colpo che dovrà rendere Trapani Shark in linea con le mie ambizioni” ha dichiarato Antonini in un’intervista a Sport Mediaset. Bisognerà attendere quindi ancora un po’, quanto non si sa visto che nel basket italiano non esistono le “finestre di mercato” e il limite per firmare nuovi giocatori coincide con l’inizio dei Playoff. Il presidente di Trapani però è sicuro: sarà un colpo che dovrà rendere la squadra una reale contender per lo Scudetto.

D’altronde, Valerio Antonini lo ha ribadito: “Cosa sarei disposto a fare per lo Scudetto? Qualsiasi cosa”.

Foto: Trapani Shark