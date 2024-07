I Trapani Shark si stanno avviando verso il completamento del roster e il prossimo colpo dovrebbe essere Matt Thomas. Abbiamo visto l’anno scorso l’americano in EuroLega con la maglia dell’ALBA Berlino insieme a Gabriele Procida e Matteo Spagnolo e in precedenza al Panathinaikos Atene.

Nei giorni scorsi si era parlato di questo rumors e ora è quasi ufficiale il suo trasferimento in Sicilia, come punta di diamante di un mercato assolutamente interessante e che li proietta tra le squadre che lotteranno più di tutte per un posto playoff.

L’ufficialità dovrebbe arrivare già questa settimana, come riportato da La Prealpina. Per poi chiudere la trattativa con Kenan Kamenjas, centro bosniaco ex Buducnost Podgorica, e la riconferma di JD Notae, che quindi uscirà dalla panchina dei siciliani e darà fiato sia a Justin Robinson sia al sopracitato giocatore americano ex NBA.

Stiamo a vedere se sarà davvero così composto il roster dei Trapani Shark che avranno in Matt Thomas la loro punta di diamante. Ma occhio che Valerio Antonini ha già detto che il roster non finirà così e questa primavera andrà sicuramente a fare qualche aggiunta da EuroLega.

Leggi anche: Steve Kerr ha spiegato perché Tatum non ha giocato con la Serbia