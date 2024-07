Steve Kerr ha spiegato perché Tatum non ha giocato con la Serbia

Oggi pomeriggio Team USA ha sconfitto la Serbia per 110 a 84, dando il via a un’altra corsa alla medaglia d’oro olimpica. Come previsto. Quello che non ci si aspettava era la totale assenza di Jayson Tatum nella squadra allenata da Steve Kerr: l’ala All-NBA non ha visto il parquet in nessun momento della vittoria da 26 punti.

Alcuni hanno ipotizzato che Tatum fosse alle prese con un infortunio o un problema fisico, ma la superstar dei Boston Celtics ha dichiarato in seguito di essere totalmente in salute. Il che significa che la sua assenza è stata al 100% una decisione di Steve Kerr.

Poco dopo la partita, Kerr ha spiegato ai giornalisti perché Tatum è stato messo in panchina per l’esordio di Team USA. In sostanza, Kerr ha voluto far tornare Kevin Durant in campo dopo aver saltato tutte le partite di esibizione per un infortunio al polpaccio. Ha anche detto di aver “scelto combinazioni che avessero senso”, e questo non ha lasciato minuti al leader di Boston. Tuttavia, Steve Kerr ha tenuto a precisare che Tatum “lascerà il segno” con il passare delle partite.

Kerr admits Tatum was a straight up DNP-CD. “I went with the combinations that made sense. That was for tonight. He handled it well. He’ll make his mark.” #Celtics #Paris2024 — gary washburn (@GwashburnGlobe) July 28, 2024

Steve Kerr says Jayson Tatum sat mostly because of getting KD into the mix.

But said there will be opportunities. “He’ll make his mark.” — Adam Himmelsbach (@AdamHimmelsbach) July 28, 2024

Si tratta comunque di una decisione interessante e da tenere d’occhio nel prosieguo dei Giochi Olimpici.

