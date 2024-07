Olimpiadi, round 1: Spagna e/o Grecia a rischio eliminazione e il Sud Sudan spera nel miracolo

Il round 1 di queste Olimpiadi ci ha già dato delle indicazioni importanti, specialmente per quanto riguardo il Gruppo A, quello cosiddetto della “morte”, composto da Australia, Canada, Spagna e Grecia.

Gli iberici e gli ellenici hanno perso all’esordio rispettivamente contro gli oceanici e i nordamericani e di conseguenza queste sconfitte hanno messo le due nazionali europee in una situazione scomoda e domani si affronteranno in un match che è quasi win or go home.

Ricordiamo che passano direttamente al turno successivo solo le prime 2 di ogni girone, più 2 delle 3 migliori terze. Quindi volendo una tra Spagna e Grecia potrebbe passare ma è necessario che nella gara in cui si affronteranno tra di loro, la squadra che vincerà, vincerà con un buon scarto per avere una differenza punti finale la più vicina possibile allo zero.

Nel Gruppo B ci immaginiamo che il Giappone sarà la squadra materasso, anche se non ci sarà un +30 del Brasile, che deve perdere bene contro la Germania domani se vuole sperare di essere una delle due migliori terze. I tedeschi e i francesi si contenderanno il primo posto assoluto nel big match di venerdì sera con palla a due fissata per le ore 21.

La grande sorpresa del round 1 di queste Olimpiadi è il Sud Sudan, che ne ha rifilati 11 a Porto Rico e al momento è seconda in classifica. Per passare il turno serve un autentico miracolo. Infatti devono perdere con uno scarto in singola cifra o poco più contro gli Stati Uniti, situazione non proprio impossibile perché una decina di giorni fa a Londra hanno perso di solo 1 punti e quasi allo scadere. Riusciranno a compiere l’ennesimo miracolo?

