Trapani Shark, Matt Thomas salta mentre JD Notae si riavvicina?

I Trapani Shark sono alla ricerca di un paio di guardie americane per chiudere il roster e i nomi sono quelli di Matt Thomas, JD Notae e Langston Galloway.

A quanto pare tra questi 3 quelli più vicino è proprio quello che ha portato i siciliani dalla Serie A2 alla Serie A a suon di canestri, ovvero Notae, secondo quanto riportato da TeleSud.

Non è tutto oro quello che luccica perché sembra che Matt Thomas non sia più così vicino e Galloway sarebbe l’alternativa da mettere in quintetto, confermando quindi questo interesse.

La trattativa non è semplice perché l’ex Reggio Emilia sogna sempre un ritorno in NBA e quindi fino almeno alla fine dei Giochi Olimpici non prenderà una decisione definitiva. Galloway sarebbe comunque un ottimo colpo da quintetto perché ha dimostrato di poter fare la differenza in Serie A con gli emiliani.

Stiamo a vedere se i Trapani Shark rinnoveranno JD Notae e prenderanno Langston Galloway al posto di Matt Thomas, anche se il sogno Thomas resta nel cassetto per i siciliani.

