Tensione alle stelle al TBT: Onuaku sputa a Sestina alla fine della partita

Il The Basketball Tournament è un torneo amatoriale che però ogni anno mette in palio 1 milione di dollari per la squadra vincitrice. Vi partecipano tantissimi giocatori, la maggior parte professionisti, divisi in diverse squadre. Sebbene non sia un torneo amichevole, raramente ci sono episodi di tensione: oggi però la partita tra La Familia e The Ville, rispettivamente squadre che schierano giocatori che hanno militato a Kentucky e Louisville, è stata una grave eccezione.

Al termine del match, vinto 70-61 da La Familia, è esploso un parapiglia in cui si è gettato anche l’ex Sassari Chinanu Onuaku. Il centro nigeriano, visto nell’ultima stagione tra Corea del Sud e Porto Rico, ha sputato in faccia a Nate Sestina, che nelle scorse settimane si è trasferito dal Fenerbahçe a Valencia. Inizialmente erano solo voci: Jordan Sucher, Team Manager dei The Ville, aveva dichiarato che non c’era stato alcuno sputo, stando a quanto gli avevano detto i giocatori. Ma la giornalista Kinsey Lee ha fornito le prove, con un filmato in cui si vede chiaramente lo sputo di Onuaku in direzione di Sestina.

I can verify that is very much so what happened… filmed the whole thing ⬇️ https://t.co/m3y0yKkNit pic.twitter.com/Ib3tfd59RN — Kinsey Lee (@kinseyleetv) July 30, 2024