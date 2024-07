VIDEO: il fallo DUBBIO su Strazel che ha portato Giappone-Francia all’OT

Tanti dubbi sul finale dei regolamentari del match tra Giappone e Francia. Con gli asiatici a +4 e l’ultimo possesso in mano dei Bleus, gli arbitri hanno fischiato un fallo su tiro da tre punti di Matthew Strazel. Il giocatore del Monaco ha anche segnato il canestro, quindi si è trasformato in un gioco da 4 punti che consentito ai francesi di pareggiare la gara con pochi secondi sul cronometro.

La Francia ha poi vinto la partita al supplementare grazie ad alcune giocate di Wembanyama, ma sicuramente non mancheranno le polemiche per il fallo fischiato a Kawamura su Strazel. Nei video a rallentatore si vede il playmaker giapponese toccare forse l’anca di Strazel per una frazione di secondo prima che quest’ultimo rilasci il pallone. Forse troppo poco per fischiare un fallo così importante in un momento del genere?

Did FIBA Refs rob Japan's win over France ? Is this a foul ? Feel free to comment

Yuki Kawamura did everything right in today's game, including this play there was marginally any contact that can be called a foul

Questionable decision on the 4 pointvplay #ParisOlympics2024 pic.twitter.com/dM6cj4WwgK

