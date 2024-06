Trapani Shark, TeleSud conferma che Antonini potrebbe vendere tutto

Valerio Antonini sta pensando di vendere i Trapani Shark secondo TeleSud, TV trapanese che lo stesso Antonini ha acquistato qualche mese fa.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Non è uno scherzo, non è un falso scoop”, ha detto Nicola Baldarotta, direttore responsabile di TeleSud, sulla possibile cessione dei Trapani Shark da parte di Valerio Antonini. “Quello che è uscito ha fondamento. Chi e perché potrebbe impedire ad Antonini di vendere le due società? Il mio non è un esercizio di Fede, mi assumo la responsabilità di quello che dico. L’Imprenditore Valerio Antonini in un anno ha fatto tanto per questo territorio, non solo dal punto di vista sportivo, perché lo sport non è solo hobby e passione ma anche imprenditoria”.

“Quante società sportive conosciamo che non sono in grado di programmare non solo il proprio futuro ma nemmeno il proprio presente? Da un anno a questa parte, a Trapani sport è anche imprenditoria e con la doppia promozione calcio e basket questo è diventato un volano economico che ha dato a Trapani una visibilità che in precedenza a livello nazionale era solo per cronaca nera”.

“Poi è arrivata questa ipotesi del Daspo per il Presidentissimo, e le istituzioni di questo territorio nicchiano, non prendono posizione. Ci sta che in ambito giudiziario si debba aspettare, ma lui viene bistrattato perfino nello sport, dove dovrebbero essere difese. Le curve lo hanno lasciato solo e, da sportivo, sono amareggiato: l’imprenditore a queste cose è umanamente sensibile, si è scoperto solo, farebbe bene quindi ad ascoltare le sirene che gli stanno cantando armonie incantevoli per lasciare Trapani e la Sicilia e dedicarsi a territori e realtà economiche più floride e più pronte a rispondere reattivamente alla sua visione imprenditoriale fatta di sport e non solo. Antonini si guarda attorno, e le istituzioni dove sono?”.

Leggi anche: Daniel Hackett: “Mi sono dimezzato lo stipendio pur di non andare a Milano”