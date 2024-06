EA7 Milano, quale futuro per Stefano Tonut?

Stefano Tonut si appresta a vivere l’ennesima estate da protagonista con la Nazionale da fresco vincitore dello Scudetto con l’Olimpia EA7 Milano ma senza sapere quale sarà il suo futuro. O forse sì.

A quanto pare il classe 1993 ex Reyer Venezia e Trieste ha trovato un accordo per rinnovare per un altro paio di anni il suo contratto con le Scarpette Rosse, così da consolidare ancora di più il rapporto con i lombardi.

Stefano Tonut non ha affatto fatto male a Milano, anzi, però forse ha avuto meno spazio di quanto ne avrebbe meritato, specialmente in EuroLega. Forse l’addio di Devon Hall gli potrebbe permettere di fare un upgrade nelle gerarchie e diventare a tutti gli effetti il cambio della guardia titolare in EuroLega, così da avere un minutaggio medio superiore ai 20 minuti ma questo sarà solo il campo a dircelo.

Quello che ci sentiamo di dire è che il matrimonio tra Stefano Tonut e l’Olimpia EA7 Milano continuerà, probabilmente al fianco dei compagni di Nazionale Pippo Ricci e Nicolò Melli, con l’ipotesi Danilo Gallinari, se non per quest’anno, magari per il prossimo. Stiamo a vedere cosa accadrà.

