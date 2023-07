Trapani Shark, Valerio Antonini: “Quasi mezzo milione di budget per gli USA. E su Cinciarini e Gentile…”

I Trapani Shark di Valerio Antonini continuano a fare man bassa dei talenti italiani di Serie A2. Detto ieri del quasi ingaggio di Joseph Mobio dopo pagamento del buyout da almeno 100mila euro a Cremona, ora il roster è quasi completo, ma mancano gli americani. Ecco le sue parole a Mondo a Spicchi:

“I due americani saranno di livello altissimo, devono aiutarci ad andare subito in Serie A. Julio Trovato e Valeriano D’Orta sanno che possono spendere fino a massimo 450mila dollari per metterli sotto contratto, sono cifre da Serie A, non da A2. Magari non li spenderemo tutti ma questi sono quelli che metterò a disposizione qualora ne valesse davvero la pena”.

Un altro colpo di mercato sfumato è quello di Stefano Gentile:

“Non abbiamo mai trattato Alessandro Gentile, ma abbiamo contattato Sassari per suo fratello Stefano. La Dinamo però ci ha detto immediatamente che è incedibile e perciò abbiamo dovuto accettare la risposta della squadra sarda, come ne abbiamo accettate anche altre”.

Andrea Cinciarini arriverà invece?

“Con Andrea ci ho parlato domenica. Lui ha un po’ di riluttanza a scendere in Serie A2, vorrebbe continuare la sua carriera nella massima serie italiana e per questo al momento è ancora in dubbio. Noi stiamo costruendo il nostro roster non contando sulla sua presenza ma l’offerta per lui resta sempre valida…”.

Vediamo quale sarà il prossimo colpo di Antonini a Trapani.

