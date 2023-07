Summer League, notte da DIMENTICARE per Mannion e Spagnolo

Altra notte da dimenticare per i due ragazzi italiani, Nico Mannion e Matteo Spagnolo, che non hanno visto il campo in Summer League NBA rispettivamente con i Milwaukee Bucks e con i Minnesota Timberwolves.

Purtroppo Spagnolo è a 4 NE di fila su 4 partite disputate da Minnie a Las Vegas. C’è chi dice che non è al top della forma però allora è un po’ strano che l’abbiano convocato, di solito si portano solo giocatori sani in Summer League, e poi ESPN ha sempre parlato di “decisione dell’allenatore”. Com’è stata una scelta del coach dei Bucks non impiegare nemmeno un minuto questa notte l’ex Virtus Bologna e che ha appena firmato un biennale con gli spagnoli del Baskonia.

Siamo quasi alla fine di questa Summer League e possiamo dire che il bilancio per i due ragazzi azzurri è piuttosto negativo, a parte la prima partita di Mannion che aveva fatto sperare tutti quanti. Ma queste speranze sono state tradite ben presto.

Stiamo a vedere se almeno ci sarà l’esordio in Summer League di Spagnolo e se Mannion avrà un po’ più di spazio nel prossimo match contro i Sacramento Kings.

