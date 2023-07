Trapani Sharks, nasce una polisportiva di calcio e basket e si punta subito alla Serie A: obiettivo Andrea Cinciarini

Negli ultimi giorni sono successi parecchi cambiamenti a Trapani. La Pallacanestro Trapani, storica squadra delle città, non ha potuto iscriversi al campionato di Serie A2 perché, da quanto via comunicato stampa, non gli è stato concesso il PalaConad perché, a quanto si dice, la società del presidente Pietro Basciano – da poco anche ex Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro – ha un debito nei confronti del Comune di Trapani di circa 100mila euro per mancato pagamento dell’affitto.

La Polisportiva Trapani Sharks, un unicum a livello italiano

In tutto questo si è inserito in maniera prepotente all’interno dello sport trapanese Valerio Antonini, imprenditore romano nel mondo del grano che, dopo aver acquistato il Trapani Calcio, ha deciso di creare una polisportiva fondando i Trapani Sharks, squadra che ha subito ottenuto dal Comune la possibilità di disputare le partite casalinghe di Serie A2 al PalaConad. In questo modo è nata così una vera e propria polisportiva, un unicum nel panorama sportivo italiano, perché non ci sono realtà di questo tipo a questi livelli, si tratta dell’unica polisportiva tra Serie A e Serie A2 di basket.

2 Trapani basket in Serie A2?

Inizialmente si pensava che Antonini avrebbe comprato il titolo da Basciano ma poi così non è stato e ha acquistato quello della Stella Azzurro Roma. Perciò fino al 30 giugno ci sarebbero potute essere due formazioni di Trapani in A2 ma così non sarà perché la Trapani di Basciano non ha ottenuto il permesso dal Comune di giocare al PalaConad e perciò è ufficialmente fallita.

Trapani Sharks, obiettivo Serie A

Antonini non è uno che sta molto a guardare, l’ha dimostrato sin da subito con il calcio, e l’obiettivo è portare subito i Trapani Sharks in Serie A, facendo un mercato di altissimo livello. Coach e GM saranno due figure che ben si conoscono nel capoluogo siciliano: Davide Parente e Julio Trovato.

Secondo La Repubblica di Palermo i nomi sondati sono davvero importanti: Andrea Cinciarini, Pierpaolo Marini, Filippo Baldi Rossi, Rei Pullazi con i’idea di confermare i soli Mollura e Renzi, investendo almeno 300 mila euro per il duo di americani.

La presentazione congiunta delle due squadre è fissata per il 25 agosto al teatro “San Barnaba” di Valderice. Il nuovo patron granata sta corteggiando Maria Grazia Cucinotta per farle assumere il ruolo di madrina della serata, e sceglierà un volto famoso della musica italiana per accompagnare l’evento.

