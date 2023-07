Damian Lillard vuole andare ai Miami Heat. Nulla è cambiato finora in questa offseason. L’agente di Lillard, Aaron Goodwin, ha recentemente confermato il desiderio di Lillard, secondo Barry Jackson.

“Faccio quello che dovrei per il mio cliente. Alcune squadre le ho chiamate io. Altre squadre mi hanno chiamato. È un rapporto rispettoso con la maggior parte delle squadre. Sinceramente, vuole giocare a Miami. Stop”.

News: Regarding report about message to non Heat teams, Lillard's agent, Aaron Goodwin, tells me: "I do what I should for my client. Some teams I did call. Other teams have called me. It's a respectful relationship with most teams. Truthfully, he wants to play in Miami. Period."

— Barry Jackson (@flasportsbuzz) July 6, 2023