Trentino Basket Cup: Kabaca prova a infrangere i sogni dell’Italia ma alla fine vinciamo noi con la Turchia

Italia – Turchia 90-89 d.t.s.

(25-24; 24-14, 12-18; 15-20; 14-11)

L’Italia vince dopo un supplementare contro la Turchia una partita veramente incredibile. Gli italiani sembrava avessero vinto alla fine dei regolamentari ma poi Kabaca si è inventato un tiro senza senso da 25 metri abbondanti e abbiamo dovuto rivincerla all’overtime. Domani alle 20.3o affronteremo nella finale per il 1°-2° posto della Trentino Basket Cup la Cina di Sasha Djordjevic.

Il primo quarto è abbastanza equilibrato e l’Italbasket entra bene in partita grazie alla coppia Melli-Fontecchio. La Turchia di coach Ergin Ataman comunque resta a contatto e l’Italia è in vantaggio di 1 punto, 25 a 24. Da segnalare una super stoppata di Stefano Tonut nel tentativo di impedire una schiacciata in contropiede di un turco.

Nel secondo periodo è un “Fontecchio show”. Il ragazzo degli Utah Jazz prende sulle spalle la banda degli Azzurri e li conduce realizzando 15 punti in 20 minuti di partita. Buona prestazione di Matteo Spagnolo al quale viene data subito grande fiducia da parte di Gianmarco Pozzecco, che se lo vuole “coccolare” per bene. All’intervallo lungo l’Italia è sopra 49 a 38.

Al ritorno dagli spogliatoi i turchi hanno un altro piglio e riescono anche a mettere la freccia. L’Italbasket comunque è brava a “sopravvivere” alla folata dei biancorossi e riesce a tenere botta. Agli Azzurri mancano i punti di Melli e Fontecchio e si vede tantissimo. All’ultimo intervallo obbligatorio della contesa i padroni di casa sono in vantaggio di due possessi, 61 a 56.

Il quarto quarto inizia con una tripla di Fonte che dà davvero moltissimo ossigeno agli Azzurri e obbliga Ergin Ataman a chiamare timeout. Le due compagini fanno fatica a trovare canestro e a 2 e nezzo dal termine siamo sul 74 a 70 per i nostri ragazzi. La Turchia segna il -2 ma il giocatore dei Jazz è (quasi) glaciale dalla lunetta e siamo a +3. Spissu ha la palla del possibile tiro da tre per chiudere la contesa ma liberissimo, apertissimo, sbaglia e la Turchia con Kabaca realizza un circus shot folle: tiro dalla linea della propria lunetta e solo cotone. 75 pari e overtime!

L’Italia subisce il contraccolpo psicologico del folle tiro da oltre metà campo biancorosso ma i ragazzi di Pozzecco sono duri mentalmente e, prima rientrano a contatto, e poi firmano il +2 a 37.7 secondi in contropiede dopo un fantasmagorico recupero di Nik Melli. Nella lotta ai tiri liberi l’Italia vince 90 a 89. Domani ci aspetta la Cina.

Italia: Fontecchio 21, Melli 9, Tonut 9, Polonara 9, Spissu 8, Severini 7, Spagnolo 7, Ricci 6, Diouf 5, Woldetensae 3, Datome 3, Procida 3, Caruso ne, Visconti ne, Pajola ne

Turchia: Yurtseven 23, Korkmaz 16, Osmani 9, Ulubay 9, Kabaca 8, Bitim 8, Sipahi 6, Ozdemiroglu 5, Hazer 3, Saybir 2, Buyuktuncel 0, Sanli 0, Arslan 0, Yilmaz ne, Haltali ne