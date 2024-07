Trento, Daulton Hommes lascia l’Aquila e va al Paris Basketball

Daulton Hommes, ala forte dell’Aquila Trento, ha deciso di esercitare la propria clausola nel contratto che gli permette di trasferirsi in una squadra di EuroLega e così farà perché giocherà nel Paris Basketball il prossimo anno.

Questo il comunicato di Trento che annuncia l’addio di Daulton Hommes e a breve aspettiamo quello di Paris Basketball:

La Dolomiti Energia Trentino comunica che Daulton Hommes ha esercitato l’opzione d’uscita dal contratto che lo avrebbe legato a Trento anche per la stagione 2024-2025 per accettare la proposta di una squadra che parteciperà alla prossima Euroleague.

Il Club augura a Daulton il meglio per il proseguo della sua carriera.

Si tratta di un duro colpo per l’Aquila Trento perché aveva messo al centro del proprio progetto l’ex Vanoli Cremona e Baskonia. Ora serviranno due ali e non più una sola com’era fino a qualche ora fa ma non tutti sono del livello del classe 1996 di Bellingham.

Stiamo a vedere cosa accadrà nel mercato dei trentini ma intanto Hommes saluta e si trasferisce a Parigi per tornare a fare la differenza in EuroLega. O almeno questo è l’obiettivo dell’americano nella sua nuova avventura in Francia.

