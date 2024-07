Virtus Bologna, vicinissimo il passaggio di proprietà a Ori Allon

La firma ufficiale è ormai alle porte: sono stati raggiunti accordi preliminari tra i vertici della Virtus Bologna e l’imprenditore israeliano Ori Allon per il passaggio di proprietà del club, come riportato da Sport5.

Allon, insieme ad alcuni partner americani, acquisirà il 55% delle azioni attualmente detenute dalla società Segafredo di Massimo Zanetti, proprietaria di queste quote negli ultimi anni. Carlo Gherardi, che possiede il restante 45% delle azioni di Virtus, manterrà la sua quota. Allon ha fatto fortuna con Compass Inc., una società che opera nel settore immobiliare fondata nel 2012.

L’obiettivo di Ori Allon e dei suoi partner è di chiudere l’affare il prima possibile per poter investire subito nella costruzione della squadra per la prossima stagione. Guy Harel, che ha collaborato con Uri Alon durante il loro periodo all’Hapoel Gerusalemme, dovrebbe entrare nella nuova dirigenza della Virtus Bologna. Eyal Chomsky, inizialmente indicato come figura-chiave della futura proprietà bianconera, non sarà coinvolto nell’operazione.

Durante la sua gestione all’Hapoel Gerusalemme, il grande obiettivo di Ori Allon era raggiungere l’EuroLega, ma alla fine non vi è mai riuscito. Se l’accordo di acquisto verrà completato, Allon ce la farà senza passare dal campo, acquistandola direttamente.

