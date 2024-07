Virtus Bologna, il possibile acquisto Matt Morgan DOMINA in Summer League

Ancora libero dopo che i London Lions non si sono candidati ancora una volta per la BKT EuroCup, Matt Morgan sta suscitando un certo interesse mentre è impegnato nella Summer League NBA con gli Charlotte Hornets, specialmente in casa Virtus Bologna.

Nella vittoria 84-68 della sua squadra contro i Portland Trail Blazers, il 26enne ha realizzato 36 punti in una serata al tiro perfetta con 7/7 da tre punti e 4/4 dentro l’area. Il suo compagno di squadra e rookie, Tidjane Salaun, ha realizzato 9 punti e 4 rimbalzi.

Matt Morgan WENT OFF in just 22 min tonight 🔥

36 PTS

7-7 3P

11-11 FG

HE COULD NOT MISS 🤯 pic.twitter.com/5Yk4xZgW8M

