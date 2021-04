Trento, un caso di positività al Covid nel Gruppo Squadra

Dolomiti Energia Basket Trentino comunica che, a seguito dei tamponi molecolari di controllo effettuati nella giornata di lunedì, è emerso un caso di positività al Covid-19 all’interno del Gruppo Squadra. Il team è stato sottoposto nel pomeriggio di oggi ad ulteriori test, effettuati come prescritto dai protocolli FIP, e non sono emersi ulteriori casi di positività: i bianconeri sono regolarmente partiti per Sassari dove domani scenderanno in campo nel recupero del 22esimo turno di campionato.