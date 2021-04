Il Fenerbahçe denuncia: “A Mosca ci hanno fatto tamponi irregolari”

Nonostante la complicatissima situazione sanitaria dell’ultima settimana con 8 casi di positività al Covid-19 nel Gruppo Squadra (di cui 5 giocatori), il Fenerbahçe si è comunque recato a Mosca, dove domani dovrebbe giocare Gara-1 dei Playoff di Eurolega contro il CSKA. La trasferta russa è iniziata però subito con una polemica. Il club turco ha denunciato in un comunicato ufficiale che le autorità russe hanno sottoposto la squadra ad un tampone appena atterrata.

Secondo quanto raccontato dal Fenerbahçe, le autorità avrebbero minacciato di chiudere le porte della Russia alla squadra per l’eventuale Gara-5 qualora si fosse rifiutata di sottoporsi ai test. Si tratterebbe di un tampone “irregolare” perché non previsto dal regolamento di Eurolega ma deciso semplicemente dalla Russia senza alcun avviso. Il club turco sostiene di aver inviato tutti i documenti necessari per avere il permesso di volare a Mosca nonostante gli ultimi casi di positività. Le due squadre, oltre a domani, si affronteranno anche venerdì in Gara-2, sempre a Mosca.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.