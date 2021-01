Treviglio fa e disfa nel derby, ma alla fine ha la meglio su Bergamo

BERGAMO – TREVIGLIO 73-76

(15-22; 14-21; 22-18; 22-15)

La BCC Treviglio vince il derby con Bergamo al termine di una gara dai due volti, dominata per 25 minuti dagli ospiti, che han rischiato di farsi rimontare nell’ultima parte della partita grazie alla veemente rimonta dei gialloneri guidati da uno splendido Zugno e Parravicini. La BCC ha trovato un Borra dominante sotto canestro, e una bella prestazione di Frazier, ma soprattutto un Bogliardi decisivo nel finale con difese fondamentali. Respira Treviglio che trova due punti fondamentali, mentre Bergamo resta sempre più ancorata sul fondo della classifica.

Buon inizio ospite con Borra e Pepe sugli scudi, sia davanti che in difesa, mentre Bergamo tolto un paio di spunti di Purvis trova poco e la BCC va sull’11-6; Pullazi entra e sblocca Bergamo con una bomba, ma Treviglio ha un Borra molto attivo e il piazzato successivo di Frazier vale il +7 BBC. Zugno e Borra si scambiano due canestri nel pitturato, per mandare in archivio il primo periodo con Treviglio avanti 22-15. E’ sempre il centro trevigliese l’assoluto dominatore del match, ne infila 6 consecutivi per allungare sul +11 obbligando Calvani al timeout; ma alla ripresa è ancora la BCC con la bomba di Pepe ad approfittarne per il 33-21, con Bergamo che trova canestri solo con Pullazi dalla lunetta mentre gli ospiti infilano 3 schiacciate di fila di D’Almeida per il massimo vantaggio sul +16. L’ultima azione porta Purvis a siglare 2 liberi che fissano il punteggio sul 43-29 BCC al 20′. Rientro in campo e ancora una volta un solo dominatore, Jacopo Borra devastante in area, +19 biancoblu e Calvani ferma subito il gioco; piccola reazione giallonera, il solito Pullazi trova due ottime giocate che valgono il 39-52 ma Pepe risponde con l’ennesima tripla della sua serata ridando fiato alla BCC. Bergamo però ha riacquisito più fiducia, Zugno trova una bomba che vale il 44-55, Treviglio in attacco sbaglia qualsiasi scelta e in contropiede Masciadri firma la tripla del 10-0 che vale il meno 6 e il minuto di Cagnardi. Frazier segna una tripla fondamentale in uscita dal minuto, Nikolic lo imita poco dopo e BCC che torna avanti di 10, col punteggio di 61-51 che è il finale del terzo quarto. Masciadri riporta subito a meno 7 i suoi, ma Borra risponde con ancora 4 punti di fila che però non permettono alla BCC di scappare perchè Purvis finalmente trova un bel canestro che vale il 61-67 che tiene la partita apertissima. Nikolic trova una tripla vitale dall’angolo per il +9, poi un antisportivo di Pullazi permette a Frazier di siglare il 74-63 ma Zugno risponde con un’altra gran tripla mantenendo aperti i giochi. Bergamo non molla mai, è sempre il play giallonero a ispirare la rimonta, in un amen infila due canestri per il 71-74, Treviglio sbaglia ancora ma Frazier dall’altra parte stoppa Parravicini e Borra mette un libero che vale il +4 a 15″ dalla fine. Parravicini trova un canestro rapido per il meno 2, Pepe subisce subito fallo ma segna un solo libero per il +3. Bergamo organizza male l’ultima azione, Purvis prova la preghiera da centrocampo e non trova il ferro, e Treviglio vince per 76-73.

BERGAMO: Da Campo, Bedini, Parravicini 10, Seck, Riboli, Purvis 14, Vecerina 2, Masciadri 7, Easley 10, Siciliano, Pullazi 14, Zugno 16

TREVIGLIO: D’Almeida 8, Sarto, Nikolic 11, Reati 5, Bogliardi 2, Manenti, Frazier 10, Pepe 16, Lupusor, Borra 24

Nato nel 1990 a Milano, tifoso sfegatato proprio dell’Olimpia, cresciuto a suon di triple di Dante Calabria e giocate del ‘Falco’ David Hawkins, mi diletto a scrivere di pallacanestro nel tempo libero. Ragioniere contabile di professione, amo tutto ciò che ruota attorno al basket italiano ed europeo, seguendo invece unicamente a livello di risultati il basket americano.