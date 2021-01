Stratosferica Trieste! Fernandez spaziale, una pioggia di triple strapazza Milano

OLIMPIA MILANO 81-100 PALLACANESTRO TRIESTE

(22-21; 20-26; 20-25; 19-28)

Partita a senso unico quella del Mediolanum Forum: un’Olimpia mai davvero in partita subisce la potenza di fuoco di una Trieste clamorosa (16/24 da oltre l’arco), trovando così la seconda sconfitta in campionato.

Da Ros appoggia libero il 4-6, sotto canestro, approfittando di una difesa milanese poco concentrata. Milano riesce a mettere la testa avanti con la tripla di Moraschini (11-10), ma l’Allianz sembra più all’interno della gara: lo conferma la tripla del 15-17 di Fernandez. Trieste regge l’urto, ma la superiorità tecnica dell’Olimpia comincia a farsi sentire. Il primo quarto termina con l’errore di Upson in contropiede e la tripla del +1, firmata da Shields: finisce 22-21.

Milano è in difficoltà, e L’Allianz ne approfitta cercando di scappare, arrivando a +8 con Graziulis (22-30) che segna la tripla dall’angolo; nel frattempo rientra Rodriguez, ma a farsi male è Micov. Il Chacho chiude un parziale di 11-0, ma Trieste è in pieno controllo, trovando anche il +12 (29-41). L’Olimpia torna a -5 con Datome (36-41), ma Cavaliero li ricaccia subito indietro. I falli penalizzano Trieste, che tuttavia riesce a rimanere avanti con la tripla di Alviti che chiude fissa il punteggio sul 42-47: termina così il primo tempo.

Milano prova a tornare pienamente in partita con un appoggio di Hines (44-47). Datome risponde a Fernandez da oltre l’arco, ma Trieste dà l’impressione di essere ingiocabile: l’Allianz non sbaglia davvero niente, e con la coppia Fernandez-Doyle affossa il morale meneghino con i punti del +13 (53-66). Un’altra tripla, questa volta di Cavaliero, porta gli ospiti a +14, ma Milano riesce a strappare qualche punticino andando all’ultimo riposo sul 62-72.

Una tripla assurda di Fernandez porta Trieste a +14 (64-78), indirizzando di fatto la partita; due triple consecutive di Grazulis la chiudono del tutto (71-86). Milano cede contro un’Allianz che ormai non sbaglia più niente, e gli ultimi tentativi di Shields e Datome non bastano: un’ulteriore tripla di Fernandez (76-91) manda in estasi gli ospiti.

OLIMPIA MILANO: Moretti 2, Micov 0, Gravaghi 0, Moraschini 7, Roll 5, Rodriguez 13, Tarczewski 9, Cinciarini 5, Shields 10, Hines 15, Datome 15.

PALLACANESTRO TRIESTE: Upson 10, Fernandez 24, Laquintana 0, Delia 8, Henry 8, Cavaliero 6, Da Ros 8, Grazulis 16, Doyle 10, Alviti 10.

