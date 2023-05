Treviso-Bologna, Scariolo: “Errore GRAVISSIMO di Paternicò”

Sergio Scariolo, coach della Virtus Segafredo Bologna, ha commentato la sconfitta di misura dei suoi per 89 a 88 in casa della Nutribullet Treviso a causa di un presunto canestro di Adrian Banks che gli arbitri – secondo il suo giudizio – avrebbero dovuto annullare:

“Faccio i complimenti a Treviso per la partita e la salvezza. Paternicò è un ottimo arbitro, ma stavolta ha fatto un errore gravissimo. Shengelia aveva posizione difensiva e Banks ha fatto fallo in attacco. Le immagini sono chiarissime. Questo errore pesa molto e ha deciso il primo posto e la lotta per la retrocessione. A questo livello dovremmo essere tranquilli che tali errori non capitino”.

Questo l’episodio incriminato:

Scariolo e i bolognesi avrebbero voluto sfondamento e non canestro più tiro libero supplementare. Onestamente stiamo parlando davvero di centimetri. Toko Shengelia è molto fermo durante la penetrazione dell’americano di Treviso, però è anche vero che fa un mezzo movimento per cercare di opporsi a Banks.

Personalmente probabilmente avremmo fischiato fallo di sfondamento e non avremmo assegnato il tiro libero aggiuntivo a Banks ma davvero qui entriamo nel campo dell’interpretazione.

Sta di fatto che questa sconfitta probabilmente obbligherà la Virtus Bologna a chiudere seconda in regular season e quindi a non avere il fattore campo a proprio favore in un’ipotetica finale contro l’Olimpia Milano.

