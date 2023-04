KARL MALONE – Il POSTINO di DESIO

Siamo certi che questa storia non la conoscete. E se la conoscete, vi facciamo i complimenti perché stiamo parlando di un racconto del sottobosco più sottobosco che esista del basket italiano: Karl Malone all’Aurora Desio.

Vedere Karl Malone a Desio sarebbe stato uno spettacolo senza precedenti, ma la verità è che sarebbe stato probabilmente sprecato in Italia, tra l’altro nella serie cadetta. Probabilmente sarebbe rimasto pochissimo, ma chissà come sarebbe potuta cambiare la sua carriera se avesse accettato la proposta dell’Aurora. Forse oggi non sarebbe il terzo miglior marcatore NBA All-Time.

La storia di Malone a Desio ci aiuta a capire quanto il mondo sia cambiato in meno di 40 anni. Oggi è praticamente impossibile immaginare che una scelta in Lottery al Draft possa firmare solo un anno dopo in Serie A2 in Italia. All’epoca invece fu quasi reale, almeno per qualche giorno, anche se probabilmente la maggior parte dei tifosi di Desio non lo ha mai saputo.

