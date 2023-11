Treviso, coach Vitucci: “Dovremmo essere stanchi di prendere calci nel c***”

Domenica alle 16.30 al Palaverde la Nutribullet Treviso Basket riceve la GeVi Napoli per l’ottava di Serie A. Trevigiani ancora a secco di vittorie in campionato dopo le prime sette giornate, dove invece la squadra campana allenata da coach Milicic, in cui milita l’ex TVB Michal Sokolowski, è risultata una delle sorprese positive del campionato con 5 vittorie e 2 sconfitte che l’hanno lanciata nelle alte sfere della classifica, al quinto posto con 10 punti. Nell’ultimo turno domenica scorsa la Nutribullet TVb è uscita sconfitta dal campo della Virtus Bologna (91-77), mentre Napoli ha vinto in volata 97-96 in casa con Varese grazie a 33 punti di un super Pullen e 24 di Zubcic.

Arbitri: Attard, Paglialunga, Di Bartolomeo

Media: la partita verrà trasmessa in chiaro sul satellite su Eurosport2 e in diretta video streaming (in abbonamento) su DAZN. Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook di Treviso Basket.

Biglietti: ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto. I biglietti si acquistano su www.vivaticket.it, nei punti vendita Vivaticket e domenica alle casse del Palaverde a partire dalle ore 15.

NASTRINO INVISIBILE

Treviso Basket sostiene domenica l’Associazione Nastrino Invisibile, che si dedica ai bambini con il diabete di tipo 1. In Italia sono 500.000 i bambini con il diabete di tipo 1 e oggi sono presenti le famiglie che convivono ogni giorno con le fatiche e le paure che caratterizzano questa malattia. Grazie all’associazione Nastrino Invisibile che affianca le famiglie ogni giorno. Agli ingressi del Palaverde ci saranno i volontari a cui il pubblico potrà chiedere come riconoscere i sintomi del diabete nei bambini e come poter concretamente aiutare le famiglie.

SPONSOR DAY SUPERMERCATI MAXì – IL TORNEO DI BASKET UNIFICATO!

Domenica pomeriggio al Palaverde, all’interno del match tra TVB e Napoli in occasione dello sponsor day Supermercati Maxì verranno premiate nell’intervallo al Palaverde quattro squadre di basket unificato (atleti con disabilità giocano insieme a normodotati) che nel pomeriggio parteciperanno nella palestra di Catena di Villorba a un organizzato dai Baskettosi Treviso in collaborazione con TVB, Supermercati Maxì e il Comune di Villorba. Le squadre saranno in campo nella nuova palestra di Catena di Villorba in un quadrangolare che inizierà al mattino alle 10, allietato dalla merenda offerta da Maxì. Scenderanno in campo due selezioni del team Baskettosi Treviso (storico partner di TVB), Farcela Castelfranco e Basket Insieme Treviso, che poi assisteranno alla partita con Napoli al Palaverde e verranno premiati all’intervallo dal DG di Supernercati Maxì Francesco Barbon, dal Responsabile Marketing Maurizio Criveller e dall’Assessore allo Sport del Comune di Villorba Egidio Barbon, assieme al Presidente di TVB Paolo Vazzoler.

DICHIARAZIONI COACH VITUCCI

Un altro assalto alla prima vittoria stagionale, cosa dovrete fare di meglio rispetto alle ultime uscite per cogliere l’obiettivo questa domenica? “Torna utile in questo caso la frase di un coach come Gregg Popovich che dice: dopo una serie di sconfitte in fila, i miei giocatori dovrebbero essere stanchi di prendere calci nel sedere. Ecco, mi aspetto una reazione d’orgoglio da parte dei miei giocatori dopo questo brutto avvio di stagione.”

Napoli cliente scomodo, è una delle rivelazioni del campionato e verrà al Palaverde per continuare il suo ottimo inizio:

“Napoli è un’ottima squadra, non la definirei una rivelazione perchè ha fatto investimenti importanti e allestito un roster interessante, ha tanta qualità in attacco e su questo dovremo concentrarci sotto l’aspetto difensivo perchè ci sono molti giocatori con punti nelle mani che dovremo tenere d’occhio in maniera particolare.”

Conti sull’extra motivazione della squadra in questo momento delicato?

“Non possiamo non avere extra motivazione a questo punto, la squadra deve scendere in campo per mettere tutto quanto è nelle sue possibilità per portare a casa il risultato che vogliamo.”

Condizione fisica della squadra?

“Abbiamo Young che torna dopo la gastroenterite che l’ha tenuto fuori a Bologna, vedremo se Bowman riuscirà a rientrare dopo un mese, valuteremo le sue condizioni all’ultimo, ovviamente non avremo Torresani che è fuori per un po’ dopo l’operazione alla mano, per il resto normali acciacchi di stagione da gestire.”

Vi servirà l’appoggio del pubblico del Palaverde, cosa vuoi dire ai tifosi?

“I nostri tifosi com’è naturale sono arrabbiati per l’andamento di questa prima parte di stagione, questo ci sta tutto e dimostra l’attaccamento che c’è qui per la squadra e per il club. Anche noi non siamo contenti di come sta andando e so, come dico sempre, che starà a noi dare al pubblico il primo input con l’impegno e l’applicazione totale nella partita, se avremo il giusto approccio alla partita anche il Palaverde sono certo ci seguirà con il suo calore. Conto che sia la squadra a dare il segnale giusto e sono sicuro che il pubblico se saremo bravi a coinvolgerlo ci aiuterà come sempre. Abbiamo molta voglia di iniziare a vincere, tutti insieme.”

Ufficio Stampa Treviso Basket