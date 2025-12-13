Trieste con “morbin”: Reggio è battuta dopo un overtime

PALLACANESTRO TRIESTE – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 92 – 82 dts

(16-24; 21-19; 20-19; 18-13; 17-7)

Al PalaTrieste andava in scena l’incontro tra i padroni di casa della Pallacanestro Trieste e la Pallacanestro Reggiana, valido per la giornata numero undici della LBA Serie A. Alla fine a spuntarla, dopo un tempo supplementare, sono incredibilmente i padroni di casa, in sofferenza per quasi tutto il match per merito di una bella prova corale degli ospiti. Ramsey sempre protagonista con 25 punti, supportato dai 16 di Toscano-Anderson e i i 14 di Ross, trascinano così Trieste alla vittoria, mentre a Reggio Emilia non bastano i 25 punti di un super Caupain per vincere la gara.

Parte bene Trieste con la tripla di Toscano-Anderson, ma Reggio risponde presente con Caupain per il 3-3 iniziale. Tocca poi a Echenique piazzare il +2 per Reggio, mentre Trieste si affida ancora a Toscano-Anderson e Ramsey (+1). Partita molto equilibrata all’inizio, tanto che a metà periodo siamo ancora sull’8-8. Questo fino a quando Ruzzier e Ramsey provano l’allungo, che significa +3 per i giuliani. La Reggiana però non molla, così prima Barford accorcia le distanze e poi con il parziale di 9-0, firmato Williams e Uglietti, si riporta avanti a fine quarto (16-24). Nel secondo periodo Toscano-Anderson piazza subito la tripla del -5, ma Vitali e Thor tengono a distanza gli ospiti, tanto che Reggio vola anche a +10. I padroni di casa allora reagiscono, Brown prima e poi Ramsey e Sissoko riducono il distacco a -5. Uglietti ci prova, ma Sissoko e Ross insistono e Trieste torna sotto (33-35). La Reggiana ora è alle corde, così Candussi ne approfitta e con due canestri in fila e piazza il +1 triestino. Cheatam e Severini però non ci stanno e gli ospiti tornano avanti proprio nel finale, chiudendo avanti il primo tempo, che termina 37-43.

Al rientro in campo Barford segna subito il +8, ma Ramsey con la tripla tiene in gara i padroni di casa, che con Toscano-Anderson accorciano anche a -2. Williams ci prova, ma Trieste ora è on fire: così Ramsey e Ross allungano anche a +4. Echenique ci prova, ma Uthoff e i suoi restano avanti, fino a quando Caupain e Thor non si mettono in proprio per il nuovo +1 di Reggio. Candussi risponde, ma ancora nel finale la Reggiana con Woldentsae e Caupain si riporta avanti (57-62). Nell’ultimo quarto Thor va subito a segno, così Reggio Emilia allunga addirittura a +8. Ruzzier ci prova, ma capitan Vitali tiene a +9 i suoi. Trieste tenta con tutte le forze, ma Caupain e Cheatam non voglion mollare e la Unahotels resta a +8. Solo nel finale Uthoff e Brooks rimettono Trieste a -3, ma Caupain ad un minuto dal termine segna il nuovo +5 ospite. Partita vinta? Per niente, perchè Uthoff e Ramsey riportano incredibilmente al pareggio Trieste (75-75): si va così all’overtime.

Ai supplementari i padroni di casa partono fortissimo con un parziale di 10-1, con Ramsey e Uthoff sugli scudi, piazzando subito l’85-76 che taglia le gambe a Reggio. Caupain però non molla e ci prova fino alla fine. Ramsey e i suoi però dicono di no e Trieste porta a casa il match 92-82.

PALLACANESTRO TRIESTE: Toscano-Anderson 16, Ross 14, Deangeli 0, Uthoff 12, Ruzzier 17, Sissoko 5, Candussi 6, Iannuzzi ne, Brown 3, Brooks 4, Moretti 0, Ramsey 25;

Coach: Israel Gonzalez

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Barford 9, Thor 6, Woldentsae 6, Mainini ne, Caupain 25, Williams 7, Uglietti 7, Carboni ne, Severini 3, Echenique 7, VItali 8, Cheatam 4;

Coach: Priftis Dimitris